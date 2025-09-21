İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Starmer temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail’in belirli şartları yerine getirmemesi durumunda eylül ayında Filistin’i tanıyacaklarını duyurmuştu. Bugün yapılacak resmi açıklama ile İngiltere, bu vaadini yerine getirmiş olacak.

Birleşmiş Milletler’de destek büyüyor

İngiltere’nin ardından Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

Alınan kararın, uluslararası alanda Filistin’in tanınırlığını artırması ve Orta Doğu’da barış sürecine ivme kazandırması bekleniyor.