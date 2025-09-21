Malatya’da 1956 yılında faaliyete başlayan Malatya Şeker Fabrikası, 69 yıldır şeker, küspe ve melas üretimine devam ediyor. Fabrikada her geçen yıl artan rekolte ile 2025-2026 kampanya döneminde 500 bin ton şeker pancarı işlenmesi hedefleniyor.

Günlük 4 bin ton pancarın işlendiği fabrikaya, Malatya’nın yanı sıra Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerinden şeker pancarı getiriliyor.

“Günde 4 Bin Ton Pancar İşliyoruz”

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, 1 Eylül itibarıyla pancar alımı kampanyasının başladığını belirterek, Türkiye genelindeki özel ve kamu şeker fabrikaları arasında ilk şekeri Malatya’nın ürettiğini söyledi. Murat, fabrikayı bu bölgenin en büyük kamu iktisadi kurumu olarak tanımladı.

Murat, fabrikanın üretim süreci hakkında şunları aktardı:

Bu yıl üretim sezonu yaklaşık 6 ay sürecek .

Şu ana kadar çiftçilerden 55 bin ton pancar teslim alındı , bunun 45 bin tonu işlendi .

Üç coğrafi bölgede, yaklaşık 8 ilde 1.200 aile pancar ekimi yapıyor .

Yıllık rekolteye bağlı olarak yaklaşık 50-60 bin kişi dolaylı olarak şeker pancarından geçimini sağlıyor .

Hedeflenen 500 bin ton pancarın işlenmesiyle ; 62 bin ton şeker, 150 bin ton küspe ve 22 bin ton melas elde edilmesi planlanıyor.

Günlük işlenen 4 bin ton pancardan 450-500 ton şeker üretiliyor.

Malatya Şeker Fabrikası, bölge ekonomisine sağladığı katkı ve üretim kapasitesiyle şeker sektöründe önemli bir rol oynamaya devam ediyor.