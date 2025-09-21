Polatlı Ticaret Borsası (PTB) ve Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi'nin işbirliğiyle PTB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, tarım sektörünün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaşanan gerilim ve gerginliklerin ticaret, tarım ve sanayiyi de etkilediğini belirtti.

İnsanların en önemli temel ihtiyaçlarından birinin gıda olduğuna dikkati çeken Eker, 'Bu gıdanın kaynağı da tarımsal üretimdir. Bizim bölgemizin temel tarımsal üretimi buğdaydır. Anadolu'da 12 bin yıllık tarım geçmişimiz var. Tarımsal üretimler stratejik öneme sahiptir. Kuraklık ve su kaynaklarının kıtlığına karşı, susuzluğa dayanıklı tohumlar üretmemiz ve üreticisiyle, tüccarıyla hep birlikte hareket etmemiz gerekir.' dedi.

PTB Başkanı Yahya Toplu da kuraklık nedeniyle bu yıl üretim kaybı olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisindeki stok nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.

Toplantıya, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, akademisyenler, tüccarlar ve üreticiler katıldı.