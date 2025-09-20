Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Çankaya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu, Ankara Bisiklet ve Doğa Sevenleri Derneği ile Zafertepe Muhtarlığı iş birliğiyle çocuklara yönelik renkli bir etkinlik düzenlendi.

Zafertepe Mohaç İlkokulu’nda gerçekleşen programda minikler, eğlenceli ve tatlı bir rekabetle hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yetkililer de etkinliğe katılarak çocukların sorularını yanıtladı ve önerilerini dinledi.

Okul bahçesinde düzenlenen bisiklet yarışına 5-13 yaş arası öğrenciler ve mahalle sakinlerinin çocukları katıldı. Çocuklar, yaş ve boylarına göre oluşturulan gruplarda pedal çevirerek yarıştı. Kendi kategorilerinde dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar madalya ile ödüllendirildi.