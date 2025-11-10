Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Prof. Dr. Necat Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konserin verilmesinin ardından program, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yonca İldeş'in 'Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası' konulu konferansıyla devam etti.

Programda, Vali Aksoy tarafından İldeş'e hediye takdim edildi.

Anma programında, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal ve öğrenciler yer aldı.

- Sivrihisar'da tören düzenlendi

Sivrihisar Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı tarih öğretmeni Melek Siler yaptı.

Törende öğrenciler tarafından 'Mustafa Kemal Düşünüyorum' şiiri okundu, 'Bırakmayız Seni' adlı kısa film gösterimi ile 'Bir Ömrün Hikayesi' adlı oratoryo ve 'Atatürk Görselleri' sunumu gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.