Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk düzenlenen programda anıldı.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, İl Alay Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören 2 dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Meydandaki törenin ardından program Alanya Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, 'Atatürk Haftası' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve 'Atatürk'ün Kıvılcımları' adlı gösterinin sahnelenmesiyle sona erdi.