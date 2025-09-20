İzmir’in Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı’nda, Göztepe taraftarları arasında çıkan tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay, dün saat 22.40 sıralarında meydana geldi.

Kavgada M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve CNC operatörü Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emircan Övüç hayatını kaybederken, 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.