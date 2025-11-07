SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla anlamlı bir karar aldı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun talimatıyla, 81 il başkanlığınca Atatürk ve silah arkadaşları için tüm il ve ilçelerde 10 Kasım günü ikindi namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutulacak.

Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri de katılacak. Mevlid programının ardından 81 ilin merkez noktalarında ve Anıtkabir’e çıkan yollarda vatandaşlara lokma ikram edilecek.

Öte yandan, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz imzalı olarak 81 il başkanlıklarına gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü olan 10 Kasım 2025 tarihinde; İYİ Partimizin tüm il ve ilçe teşkilatlarının, ikametgahlarındaki camilerde ikindi namazı öncesinde ‘Mevlid-i Şerif’ okutmak için gerekli hazırlık, başvuru ve talepleri yapmaları, ikindi namazı öncesi ve sonrasında da vatandaşlarımıza ikramda bulunmaları hususlarında gereğini rica ederim.”