Rusya’da gerçekleştirilen bir araştırmada, Rus kökenli olmayan en güzel aktrisler sıralandı. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Türk oyuncu Hande Erçel oldu.

Dizi ve filmlerdeki rolleriyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında da ses getirmeye devam ediyor. Yapılan araştırmada Erçel, Hollywood’un ünlü yıldızı Margot Robbie’yi geride bırakarak 6. sıraya yükseldi.

Listenin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Türk kullanıcılar büyük ilgi gösterdi. Erçel’in elde ettiği başarı, oyuncunun uluslararası popülaritesinin de arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.