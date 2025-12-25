Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu için ilk tören, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenlerinin katıldığı törende Köseoğlu için dualar edildi.

Siyaset ve Devlet Protokolü Törende Buluştu

Törenin ardından Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu’nun cenazesi, Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında, Ayşe Sula Köseoğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine;

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ,

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ,

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ,

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ,

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ,

AK Parti Trabzon eski ve yeni dönem milletvekilleri

ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çaykara’da Toprağa Verildi

Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Trabzon’un Çaykara ilçesi Şahinkaya Mahallesi’nde aile kabristanlığında toprağa verildi.