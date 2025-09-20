Mevsim geçişleri, yoğun iş temposu ya da yanlış ürün kullanımı cildin dengesini bozabiliyor. Oysa düzenli bakım ve doğru alışkanlıklarla cilt sağlığını korumak mümkün. İşte uzmanların önerdiği 5 basit yöntem:

1- Doğru Temizlik: Cildi yormayan, nazik temizleyiciler tercih edilmeli. Sert ürünler hem kuruluğa hem de tahrişe yol açabiliyor.

2- Nem Desteği: Cilt tipine uygun, nemi hapseden kremler günlük rutinin olmazsa olmazı. Özellikle sabah ve akşam düzenli uygulanması öneriliyor.

3- Güneş Koruması: Kışın bile güneş ışınlarının etkisi devam ediyor. SPF içeren kremler, cildin erken yaşlanmasını önlemede kritik rol oynuyor.

4- Beslenme ve Su Tüketimi: Bol su içmek ve antioksidan açısından zengin besinleri tercih etmek cildi içten besliyor.

5- Dinlenme ve Uyku: Yeterli uyku, cildin kendini yenilemesi için en doğal yöntem. Uykusuzluk ise mat ve yorgun bir görünümü beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, bu basit adımların alışkanlık haline getirilmesiyle daha sağlıklı ve canlı bir cilde ulaşılabileceğini vurguluyor.