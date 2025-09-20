İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan olay, öğrenciler arasında büyük tedirginlik yarattı. Yurtta kalan kız öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiği yönündeki şikâyetler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen kişiler kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, yurtta güvenlik önlemleri artırıldı.
Olayın ardından öğrenciler endişelerini dile getirirken, yetkililer konunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.
Muhabir: Haber Merkezi