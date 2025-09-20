EBRU APALAK

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP)

"Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik:

Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" bugün Ankara'da ATO Congressium'da yapıldı. Toplantıya MHP'nin Ankara İl Örgütü'nün yanı sıra Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir örgütleri, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Toplantıda terörle mücadelede bugüne kadar "taviz verilmediği", şehit ve gazi ailelerini üzecek hiçbir adımın atılmadığı ve Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesinin tartışma konusu olmadığı vurgulandı. MHP'nin "koltuk sevdası için değil memleketin yarınları" için siyaset yaptığı ifade edildi.

Bugüne dek dokuz bölgede beş toplantı düzenlendi. Ankara'yla aynı gün Denizli'de de toplantı yapıldı. Toplantılar gelecek hafta Adana ve Gaziantep'te devam edecek.

"DAVAMIZ SEÇİM KAZANMA DAVASI DEĞİLDİR"

Toplantıda ilk konuşmayı MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan yaptı. Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit ve gazi ailelerini üzecek hiçbir adımın atılmayacağını söyledi. "Bizim davamız seçim kazanma davası değildir."

Doğan'ın konuşmasının ardından Divan oluşturuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Mevlüt Karakaya Divan Başkanı, Ankara milletvekili Yaşar Yıldırım Divan Başkan Yardımcısı oldu. Divan üyeleri ise Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk'ten oluştu.

"EKONOMİ VE KALKINMA PROJESİ"

Divan oluşturulduktan ilk sözü Mevlüt Karakaya aldı. Karakaya, Türkiye'nin "emperyalist ve siyonist güçlerin hedefi" olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çabası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle "Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası hâline geldiğini" kaydetti. Bu sürecin en çok İsrail'i rahatsız ettiğini belirtti. Hedefin Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlayacağını şöyle öne sürdü:

"Terörsüz Türkiye ile bölgemizde kalıcı barış, istikrar tesis edilecek, kardeşlik ve huzur bizimle yükselecektir."

Türkiye'nin terörle mücadelede iki trilyon dolar kaybettiğini belirterek,

"Terörsüz Türkiye'yi bir ekonomi ve kalkınma projesi" olarak niteledi.

"SAKİN ORTA DOĞU" İDDİASI

Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk ise konuşmasında meselenin yalnızca "sınır ve güvenlik" olmadığını, "milletin istiklali, devletin istikbali ve vatanın bütünlüğü" olduğunu söyledi. Hedefe ulaşılması durumunda Türkiye ve Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin iddiasını şöyle ifade etti:

"Terör biterse yalnızca silahlar susmaz, emek ve üretim konuşur, helâl kazanç konuşur. Terörsüz Türkiye huzurlu Türkiye'dir, sakin Orta Doğu'dur."