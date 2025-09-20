Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul devam ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda mali sunumların ardından yönetim için ibra oylaması yapıldı. Delegelerin katıldığı oylamada Ali Koç yönetimi oy çokluğuyla mali ve idari yönden ibra edildi.

Genel kurulda sabah saatlerinde başlayan oturumda önce mali raporlar ve kulübün faaliyetleri değerlendirildi. Üyelerin kürsüden yaptığı konuşmaların ardından yönetimin ibrası gündeme geldi.

Yapılan açık oylamada, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Kararın ardından salonda alkışlar yükseldi.

Genel kurulda ayrıca kulübün ekonomik yapısına ilişkin yeni projeler ve öneriler de gündeme geldi. Olağanüstü Genel Kurul’un ilerleyen saatlerinde başka başlıklar da görüşülmeye devam edecek.