Sonbaharın serin günleri yaklaşırken moda dünyası da yeni sezonun öne çıkan trendlerini açıkladı. 2025 sonbaharında gardıropları ve makyaj çantalarını şekillendirecek parçalar dikkat çekiyor.

'Bu yılın teması doğallık'

Moda uzmanlarına göre bu yılın ana teması “doğallık” olacak. Toprak tonları, kahverengi, kiremit ve zeytin yeşili en çok tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Oversize kabanlar, uzun çizmeler ve örgü trikolar sezonun vazgeçilmezleri olacak.

Aksesuar tarafında büyük tokalı kemerler ve zincir detaylı çantalar öne çıkıyor. Güzellikte ise mat yerine ışıltılı cilt görünümü, doğal kaşlar ve sıcak tonlarda rujlar dikkat çekiyor.

Uzmanlar, “Bu sezon abartılı değil, zamansız ve sade şıklık ön planda” yorumunu yapıyor.