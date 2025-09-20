Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yarın yapılacak olağanüstü kurultay öncesi dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Parti kulislerinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı öne sürülüyor.
Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yer alıp almayacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, parti içinde farklı yorumlar yapılıyor. Uzun yıllar genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu’nun yokluğu halinde kurultayın atmosferinin değişeceği belirtiliyor.
Olağanüstü kurultayda yeni döneme ilişkin politikalar ve parti içi dengeler ele alınacak.
Muhabir: Haber Merkezi