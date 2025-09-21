Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Pepe'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde çektiği 50 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ahmet Can Pepe, serginin açılışında yaptığı açıklamada, yarım asra yaklaşan bir süredir fotoğraf çektiğini belirterek sergideki eserlerinin daha çok sanatsal ve manzara temalı olduğunu söyledi.

Fotoğraf mekanlarının, memleketi Trabzon başta olmak üzere Ankara ve çevresi ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri ağırlıklı olduğunu kaydeden Pepe, serginin, katılımcıları Anadolu'nun kültürel ve doğal zenginliklerine yapılan bir yolculuğa çıkardığını dile getirdi.

Pepe, başkentli sanatseverlerin 26 Eylül'e kadar açık kalacak sergiyi 10.00-22.00 saatlerinde gezebileceğini sözlerine ekledi.

Sergiyi eşi Ayla Çergel ile gezen emekli öğretmen Veysel Çergel, fotoğraflardan çok etkilendiğini ifade ederek 'Tam anlamıyla Anadolu'muzu anlatan eserleri görünce hem gururlandık hem duygulandık. Özellikle Karadeniz fotoğrafları muhteşem.' dedi.