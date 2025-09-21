Kabil’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü, ABD’nin Afganistan’daki en büyük askeri üslerinden biri olarak biliniyor. 2001 yılında başlayan Afganistan operasyonları boyunca üs, lojistik, hava operasyonları ve istihbarat faaliyetleri için kilit rol oynadı.

Trump’tan Sert Çıkış

Görev süresi boyunca Afganistan’daki ABD varlığını azaltmaya yönelik adımlar atan Trump’ın, üssün ABD kontrolüne geri verilmemesi durumunda “kötü şeyler olacak” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

Trump’ın bu çıkışının, Washington-Kabil hattında yeni bir gerilime yol açabileceği değerlendiriliyor.