Çankaya Belediyesi, Başkentte üniversite kazanan öğrencilere rehber ve yol gösterici olmak adına 19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) 124-125 nolu peronların önüne stant kurdu. Yeni şehre gelmiş ve ne yapacağını bilmeyen genç öğrencilere, yardımcı olmak maksadıyla hayata geçirilen projede, öğrencilere üniversite kayıt, yurt ve ya ev konularında destek sağlanacak.

Belediyenin gerçekleştireceği projede, öğrenciler Çankaya ilçesini yakından takip edip, ücretsiz yemek desteğini de öğrenecek.

"Gençliğin kalbi Çankaya'da"

Çankaya Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Sevgili gençler, üniversite için geldiğiniz kentimizde yeni bir başlangıç yaparken ''Ne yapacağım?'' diye düşünmeyin! Çünkü Ankara'ya adım attığınız an Çankaya Belediyesi yanınızda olacak. #GençliğinKalbiÇankaya 19-20-21 Eylül tarihlerinde AŞTİ'de 124 ve 125 No’lu peronların önünde kurduğumuz standımızda sizleri karşılamak, Çankaya hakkında bilgi vermek ve destek olmak için sizleri bekliyor olacağız." denildi.