Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, çalınan altınların maddi değerinin yüksek olduğunu ancak asıl kaybın bilimsel ve kültürel miras açısından ölçülemez boyutta olduğunu vurguladı. “Bu hırsızlık tesadüf değil. Nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı,” diyen Skoulios, hırsızların müzenin kritik noktalarına yönelik bilgili ve planlı hareket ettiklerini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Galeri Ziyarete Kapatıldı

Olay sonrası müze yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı. Hırsızlığın gerçekleştiği Jeoloji ve Mineraloji Galerisi geçici olarak ziyarete kapatıldı. Müze yetkilileri, olayla ilgili yürütülen polis soruşturması devam ederken, halkın güvenliği ve eserlerin korunması için gerekli tüm adımların atıldığını bildirdi.

Bilim Dünyasında Tepki: “Kayıp, Parayla Ölçülemez”

Çalınan ham altın örnekleri, yalnızca maddi değil, aynı zamanda jeolojik araştırmalar ve bilimsel koleksiyonlar açısından büyük önem taşıyordu. Fransa ve uluslararası bilim çevreleri, olayın sadece bir hırsızlık değil, ortak insanlık mirasına yapılmış bir darbe olduğunu savundu.

Olayın Etkisi: Kültürel Miras Güvenliği Gündemde

Bu olay, dünyanın dört bir yanındaki müzelerdeki değerli koleksiyonların güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle doğal kaynaklar ve maden koleksiyonlarına yönelik bu tür hedefli saldırılar, müzelerin savunmasız noktalarını ortaya çıkarıyor.