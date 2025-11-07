İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında uzun süredir devam eden savaş suçu iddiaları, resmî bir karara dönüştü. UCM, Gazze saldırılarında sivillere yönelik ihlaller gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama emri çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu’nun Gazze’de yürütülen askeri operasyonlarda sivil halkın hedef alınmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yakalanmasına hükmetti. Mahkeme, “açlığı bir silah olarak kullanmak”, “sivillere kasıtlı saldırı düzenlemek” ve “insanlığa karşı suç işlemek” gibi maddeleri kararın dayanakları arasında sıraladı.

Türkiye’de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu ve 36 kişiye “soykırım” suçlaması yönelterek ayrıca yakalama emri çıkardı. Kararda, Gazze’deki sivil ölümleri ve sağlık tesislerine yönelik saldırılar “insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilebilecek eylemler” olarak tanımlandı.