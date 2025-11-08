Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada baba Hakan S. (46) ile oğlu İhsan S. (19) yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile, mahalledeki bir çay ocağının önünde karşılaştı. Hakan S. ve oğlu İhsan S. ile husumetli oldukları İmdat S. (44) ve oğlu Furkan S. (21) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hakan S. ve oğlu İhsan S., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay sırasında tabancadan çıkan bir mermi ise yaklaşık 100 metre uzakta bulunan bir evin balkon camına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan İmdat S. ve oğlu Furkan S., polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için karakola götürüldü.

Evinin balkon camına mermi isabet eden vatandaş Abdurrahman Erdemir, olay anını şöyle anlattı:

“Evdekiler silah seslerini duyunca panikle beni aradılar. ‘Bizim evi taramışlar’ dediler, çok korkmuşlar. Allah’tan balkonda kimse yoktu, sadece cam kırıldı.”