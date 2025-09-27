-
Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, deplasmanda Denizli İdmanyurdu’na 2-1 mağlup olarak 3 hafta sonunda 1 puanla düşme hattında yer alıyor. İzmir ekibi, yarın evinde Play-Off potasında bulunan 6 puanlı Eskişehirsporile kozlarını paylaşacak.
Mücadele, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Muhammed Ömür tarafından yönetilecek.
Bilet fiyatları açıklandı
Karşılaşmanın biletleri, misafir seyirci tribünü 26 TL, maraton tribünü 35 TL, numaralı tribün 240 TL, VIP tribün 750 ve 1250 TL olarak satışa sunuldu.
Altay’da teknik direktör değişikliği
Hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. İzmir ekibinde sakatlıktan yeni çıkan Ceyhun ve hazır olmayan Deniz forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hikmet’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.