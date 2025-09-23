DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ve Hukuk Sorumlusu Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kocaoğlu ile görüştük. Ancak ödeme planı sunulmadı. Bunun üzerine 19 Eylül saat 19.30 itibarıyla temizlik işleri gece vardiyasıyla birlikte tüm müdürlüklerde iş bırakma eylemine başladık."

Eylem, Çözüm Sağlanana Kadar Devam Edecek

Akdoğan, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenene kadar eylemin süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geri adım atmayacağız. Kent A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 580 işçiye yalnızca nisan ayından 6 bin TL yatırıldı. Nisan ayı maaşı tam ödenmedi. Mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül maaşları halen ödenmedi. Ayrıca 2024 yılına ait 3 aylık TİS farkı da bulunuyor.

Personel A.Ş.’de çalışan yaklaşık 1200 işçinin ağustos maaşı ödenmedi. Eylül ayına ilişkin de henüz bir gelişme yok. Yine 2024 yılına ait 4 aylık TİS farkı da yatırılmadı.”