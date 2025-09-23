Olay, Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta önceki gün yaşandı. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ebrar Aktaş’ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, nakliye firması çalışanı yabancı uyruklu A.H.M ile firma yetkilileri E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve M.G. tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.