Kemalpaşa ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Metin Kurt, henüz 9 aylıkken babasını kaybetmesi ve 1,5 yaşındayken de annesinin başkasıyla evlendirilmesinin ardından babaannesi Arziye Kurt tarafından büyütüldü. Babaannesinin yıllarca ev temizliğine gidip, sırtında taşıyarak kendisini büyüttüğünü anlatan Kurt, babaannesinin hiçbir zaman annesinin ve babasının yokluğunu aratmadığını söyledi. Kurt, bugün ise aynı fedakarlığı sürdürüp kendisinin babaannesinin yanında olduğunu belirtti. Babaannesiyle anı kalması için sosyal medya hesabından paylaştığı videolarının da binlerce kişiye ulaştığını anlatan Kurt, "O videolardan sonra benim için 'Türkiye'nin en iyi torunu' denilmeye başlandı" dedi.

Babaannesinin de videolara olan bu ilgiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Metin Kurt, "Çocukken ona 'İsmini dağlara yazdıracağım' derdim. Dağlara yazdıramadım belki ama şimdi herkes onu tanıyor" diye konuştu.

'O MUTLU OLDUKÇA BEN DAHA ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Yıllardır babaannesine gözü gibi baktığını dile getiren Kurt, "Babaannem bana hem anne hem baba oldu. Ben 1 saat eve geç gelsem, uyumadan beni bekler. Bana söz verip, '110 yaşına kadar yaşayacağım, seni iyi yerlerde göreceğim' dedi. Hep babaannemin yanındayım. Hatıra kalsın diye video çekerken, babaannem meşhur oldu. Beni ve babaannemi takip edenlerle çok büyük bir ailem olduk. Bugüne kadar babaannem ve eşim hariç, ailem yoktu. Şimdi çok büyük bir ailem var. Kendisinin de birçok oğlu, kızı ve torunu oldu. Babaannem çok mutlu. O mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum" dedi.

Medikal ürünler üzerine çalıştığını belirten Metin Kurt, babaannesinden öğrendiği merhametle şimdi kendisinin de yaşlılara, hastalara destek olmaya devam ettiğini ifade etti.

'METİN'İ HEP SIRTIMDA TAŞIDIM'

Arziye Kurt ise torununa küçükken de hep 'Korkma, arkanda ben varım' dediğini belirterek, "Onu hep sırtımda taşıyordum. Temizlik yapıyordum, merdiven yıkıyordum. O da şimdi eşi Tuğba ile bana bakıyor. Beni sosyal medyada izleyen, seven herkesi ben de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'MERHAMETİ ÖĞRETTİ'

Metin Kurt'un eşi Tuğba Kurt (50) ise "Evlendiğimden beri eşimin babaannesi ile anne kız gibiyiz. Kendisini hiç yanımdan ayırmadım. Hafızası güçlü kalsın diye geçmişten bugüne kadar kendisinin anlattığı hikayeleri hep dinlerim. Bana merhameti o öğretti. Onun yanında büyüdüm. Evde yemeğimi yaparken işin buralara kadar geleceğimi hiç bilmiyordum. Videolarda da hiç adımı dilinden düşürmediği için ben de sayesinde herkes tarafından tanındım" diye konuştu. (DHA)