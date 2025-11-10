Kalecik Belediyesi, ara tatilde çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı.
11 Kasım Salı günü Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Ara Tatil Şenliği, interaktif danslar, eğlenceli gösteriler, palyaçolar, maskotlar ve çeşitli ikramlarla miniklere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Etkinlik saat 18.00’de başlayacak. Belediye, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet etti.

KALECİK İLÇESİ HALİTCEVRİASLANGİL (1.MINTIKA)  MAHALLESİ İMARIN 205054 ADA 1 PARSELİ VE CUMA MAHALLESİ 949 ADA 8 PARSELİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİNE AİT İDARİ  İHALE İLANI    
Muhabir: Haber Merkezi