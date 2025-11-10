Kalecik Belediyesi, ara tatilde çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı.

11 Kasım Salı günü Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Ara Tatil Şenliği, interaktif danslar, eğlenceli gösteriler, palyaçolar, maskotlar ve çeşitli ikramlarla miniklere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Etkinlik saat 18.00’de başlayacak. Belediye, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet etti.

🎉 Çocuklarımız için Ara Tatil Şenliği başlıyor!



İnteraktif danslar, eğlence dolu gösteriler, palyaçolar, maskotlar ve lezzetli ikramlar sizleri bekliyor.



📅 11 Kasım Salı

📍 Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi

⏰ 18.00



Tüm çocuklarımız davetlidir! pic.twitter.com/siY9cbxly6 — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) November 8, 2025