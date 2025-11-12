Kalecik Belediyesi tarafından düzenlenen “Ara Tatil Eğlencesi” programında çocuklar doyasıya eğlendi.
Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un katılımıyla Kalecik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte oyunlar, maskotlar ve sürpriz aktiviteler miniklere unutulmaz anlar yaşattı.
Belediye Başkanımız Satılmış Karakoç’un katılımıyla Kalecik Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz "Ara Tatil Eğlencesi" programında çocuklarımız doyasıya eğlendi.— Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) November 11, 2025
Oyunlar, maskotlar ve sürpriz etkinliklerle dolu bu güzel günde, miniklerimizle birlikte keyifli vakitler geçirdik. ❤️ pic.twitter.com/oBrK8SaAD1
Muhabir: Haber Merkezi