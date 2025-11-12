Kalecik’te Ara Tatil Şenliği Başlıyor
Kalecik Belediyesi tarafından düzenlenen “Ara Tatil Eğlencesi” programında çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un katılımıyla Kalecik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte oyunlar, maskotlar ve sürpriz aktiviteler miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Muhabir: Haber Merkezi