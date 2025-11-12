Sıfır Atık hedefi doğrultusunda çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje ile okullarda toplanan geri dönüşüm atıkları değerlendirilerek temizlik setleri okullara teslim edildi.

Belediyeden yapılan paylaşımda, “Daha yeşil ve temiz bir Kızılcahamam için el ele devam ediyoruz. Emeği geçen tüm okul yönetimlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

🎒 Geleceğin Teminatı Okullarımıza Temizlik Seti Hediyesi



