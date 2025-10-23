Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Düğün ya da Davul” etkinliğine Kalecik Kültür Derneği üyeleriyle birlikte katıldı.
Kalecik Belediyesi, kültürel değerlerin yaşatıldığı bu anlamlı etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kültürel değerlerimizi yaşatan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
