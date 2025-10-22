Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan ile birlikte Kalecik İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “Bir Okul, Bin Umut: Gazze Kermesi”ne katıldı. Etkinlikte öğrenci, öğretmen ve velilere emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Belediye Başkanımız Satılmış Karakoç, İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan ile birlikte Kalecik İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği “Bir Okul, Bin Umut: Gazze Kermesi”ne katıldı. 🎪



Emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz. 🙏💐 pic.twitter.com/BR8AluwHxC — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) October 21, 2025