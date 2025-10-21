Karabük’te meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Berrak Doğdu yaşamını yitirirken, motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 16 yaşındaki U.K. yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. U.K.’nin kontrolünü kaybettiği 58 AEM 275 plakalı motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü U.K. ve arkasında yolcu olarak bulunan Berrak Doğdu yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki genç, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Berrak Doğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü U.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yapılan kontrollerde ise motosikleti ehliyetsiz kullandığı tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.