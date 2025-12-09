Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, arıza yapan bir araçtan sızdığı değerlendirilen akaryakıtın yola yayılması sonucu, TEM Otoyolu ayrımına yakın bölgede yol kayganlaştı. Mahmutbey yönüne dönmeye çalışan sürücüler, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Önce bir kamyonet sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti ancak direğe çarpmadan son anda durabildi. Ardından gelen bir otomobil kayarak direğe çarptı. Son olarak, körüklü İETT otobüsü aynı noktada kayıp yön tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından otobüsteki yolcular güvenlik nedeniyle dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, Sultangazi Belediyesi ekipleri de yeni kazaların önüne geçmek için yola kum döktü. Kaza sebebiyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu. İETT otobüsünün bulunduğu yerden alınmasıyla birlikte trafik akışı yeniden sağlandı. (DHA)
Sultangazi'de İETT otobüsü kayarak direğe çarptı
Sultangazi’de yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu araçlar, yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda hasar olurken İETT otobüsünün direğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
