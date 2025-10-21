19 ünlü isme yönelik uyuşturucu soruşturmasında alınan saç ve kan örneklerine ait test sonuçlarının henüz savcılığa ulaşmadığı ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen şafak operasyonunda isimleri geçen ünlülerden alınan örneklerin sonuçları geçtiğimiz Cuma akşamı basına yansımıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporların henüz savcılık dosyasına eklenmediği, UYAP sisteminde de görülmediği, taraf avukatlarının yaptığı başvuru sonucunda belirlendi.

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan haberlere göre, 19 ünlüden 8’inin test sonucunun pozitif çıktığı, 4 kişinin ise yeşil reçete kapsamında temin edilen ilaç etken maddelerine rastlandığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan hakkında inceleme başlatılmıştı.