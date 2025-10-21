ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Geçen haftalarda piyasalar üzerindeki risk algısının artmasına neden olan iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, 'çok adil' bir anlaşmaya varacaklarını ve 'çok güçlü bir ticaret anlaşması' yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, dün verdiği röportajda, bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusundaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekimde faiz indirimine kesin gözüyle bakılması ve şirketlerin açıkladığı güçlü finansal sonuçlar da küresel piyasalarda risk iştahının armasına yardımcı olmaya devam ediyor.

Dün 4 bin 381,55 dolarla rekor seviyeyi göre altının onsu dünkü kapanışın 0,2 altında 4 bin 335 dolardan işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,7 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 60,8 dolarda seyrediyor.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi.

Kurumsal tarafta ise Apple hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, analistlerin iPhone'lara yönelik talep trendinin güçlendiğine işaret etmesiyle şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kazandı.

Tesla, Ford, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, IBM ve Intel gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklaması beklenen finansal sonuçları da piyasaların gündeminde yer alıyor.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapalı olmasından dolayı açıklanmayan makroeokonomik verilere ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini dile getirerek, bu çerçevede şirketlerin finansal sonuçlarının ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin ipucu verdiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif seyretti.

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,7 düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalacağı beklentisinin risk iştahını artırması ve Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimlerini kazanan Sanae Takaichi'nin Japonya'nın başbakanı seçilmesiyle pozitif seyrediyor.

Sanae Takaichi Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

Takaiçi'nin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımlarına karşı bir duruş sergilemesi ve ülkenin borç sıkıntılarına rağmen daha fazla mali teşvik lehine bir eğilim göstermesi bekleniyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 49.945,95 puanla tarihi zirveyi gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksi de çip üreticisi ve teknoloji şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle 3.893,06 puanla rekor seviyeyi test etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 azalışla 41,7625'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 41,9520'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.