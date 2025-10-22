Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Güzel bir haberimiz var. 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilen Ankara'mızın Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen etkinlik takvimi belli oldu.' ifadelerini kullandı.

Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvanın Ankara'ya çok yakıştığını belirten Ersoy, 'Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de 'Ankara 2026' resmi logosunun ilk kez tanıtımını yaptı. Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini, Ankara'nın köklü mirasıyla buluşturan bu sembol, 2026 boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin simgesi olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'yı tek ses ve tek güç olarak çok daha kuvvetli bir şekilde tanıtmak üzere tüm paydaşlara 2026'da gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri Bakanlık ile paylaşmaları çağrısında bulunduklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

'Hititlerden Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'mız zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini. 2026 yılı boyunca Ankara'yı hep birlikte yeniden keşfedeceğiz, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz.'

Ankara'da sahne sanatlarıyla Türk destanları sahneye taşınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) her yıl bir üye ülke şehrine verdiği unvan kapsamında 2022'de Özbekistan'ın Kokand, 2023'te Azerbaycan'ın Şamahı, 2024'te Kazakistan'ın Türkistan ve 2025'te de Kırgızistan'ın Celalabad şehri bu görevi üstlenmişti.

'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanı, Ankara'nın turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir fırsat sunacak, Türk dünyası ülkeleri arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlayacak.

Bu çerçevede düzenlenecek kültür, sanat, tanıtım ve akademik etkinlikler kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından 'Deli Dumrul Modern Dans Gösterisi' sahnelenecek. Gösteri de Türk dünyasının efsanevi kahramanlarından Deli Dumrul'un hikayesi çağdaş bir koreografiyle anlatılacak. Müziği Emre Kesim'e, koreografisi Bürge Kayacan'a ait olan eser, 8 Aralık'ta dünya prömiyerini yapacak.

Bir diğer proje ise Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un 'Gılgameş Destanı' operasından uyarlanan konser versiyonu olacak. Türk dünyasından solistlerin sahne alacağı konser, Ankara'nın 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' kutlamalarının simge etkinliklerinden biri olarak düzenlenecek.

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılına ithafen gerçekleştirilecek, 'Sofra ve Niyaz Tasavvuf Musikisi Konseri' de Hacı Bayram-ı Veli Camii Meydanı'nda sahnelenecek. Bakanlık kurumlarının katkısıyla 'Halil İbrahim Sofrası' iftar programı da yapılacak.

Kültürel çalıştaylar ve eğitimlerle ortak miras pekişecek

Kültürel işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yıl içinde çeşitli çalıştaylar da düzenlenecek.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilecek, 'Türk Dünyası Yayıncılık Çalıştayı'nda Türk dünyası ülkelerinin yayınevleri, kütüphane yöneticileri ve akademisyenleri bir araya gelerek 'ortak alfabe', 'kataloglama ve yayıncılık standartları'nı ele alacak.

Öte yandan 'Türk Dünyası Turizmde Kapasite Geliştirme Çalıştayları' kapsamında, turizm işletmeciliği, pazarlama, tanıtım ve ürün geliştirme alanlarında eğitimler düzenlenecek.

Ankara Kültür Yolu Festivali, Türk Dünyasının buluşma noktası olacak

Ankara, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültür Yolu Festivaline de ev sahipliği yapacak.

Festival, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla özel oturumlar, konserler, sergiler ve kültürel gösterilerle zenginleştirilecek. Festival süresince Ankara sokakları, Türk dünyasının müziği, gastronomisi ve sahne sanatlarıyla renklenecek.

Ayrıca Ankara'nın uluslararası tanıtımı için hazırlanan reklam filmleri, toplam 22 ülkede yayınlanacak.

Etkinlikler kapsamında altı masaüstü film ve UNESCO mirası odaklı 4 yeni tanıtım filmiyle toplam 10 eser üretilecek. Bu filmlerin Ankara'nın kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve çağdaş şehir kimliğini dünyaya tanıtacak.

'GoTürkiye' ve 'GoAnkara' sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek dijital kampanyalarda ise Nallıhan, Eymir Gölü, Gordion Antik Kenti, Hacı Bayram Veli, Tuz Gölü, Mogan Gölü ve Atakule gibi destinasyonlar ön plana çıkarılacak.

Kampanyaların toplam erişiminin 102 milyon gösterim seviyesine ulaşması planlanıyor.

'Türk Tour Dijital Turizm Atlası' kültür rotalarını dijital ortama taşıyor

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kültürel ve doğal mirasını dijital ortamda buluşturacak 'Turkic Silk Road/Türk Tour Dijital Turizm Atlası' isimli mobil uygulama tabanlı proje, kullanıcıların etkileşimli harita üzerinden destinasyonları keşfetmesine olanak tanıyacak. Projenin lansmanı Ekim 2026'da yapılacak.

Ayrıca, 'TripAdvisor' ve 'Trip.com' işbirliğiyle 'Explore Ankara' özel sayfaları 15 ülkede yayına alınacak. Çin pazarına yönelik 'CTrip' uygulamasına ise Ankara durakları eklenerek, şehir yeni bir küresel tanıtım mecrasına taşınacak.

Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri aracılığıyla yürütülecek tanıtım faaliyetleri kapsamında da 40'tan fazla ülkede 'Ankara' temalı basın bültenleri yayımlanacak.

Ayrıca, 2026 boyunca 23 ülkeden 108 basın mensubu, içerik üreticisi ve tur operatörü Ankara'da ağırlanacak. Programlar, şehrin tarihi, gastronomisi, kültürü ve müzeleri etrafında temalandırılacak.

Ankara, 17 Uluslararası Turizm Fuarında temsil edilecek

Ankara, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda 15 ülkede düzenlenecek 17 uluslararası turizm fuarında tanıtılacak. FITUR (Madrid), ITB (Berlin), MITT (Moskova), CITB (Çin), TTG (Rimini), WTM (Londra) ve ITTF (Varşova) gibi fuarlarda Ankara filmleri gösterilecek.

Türk Dünyası Turizm Başkenti logosu ise tanıtım sürecinde ajanda, kupa, bez çanta ve tişört gibi materyallerde kullanılarak Ankara'nın 2026 markasını uluslararası platformlarda görünür kılacak.