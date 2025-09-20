Kalecik Belediyesi'nden üniversite sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
Kalecik Belediyesi, ilçede eğitime başlayan Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu öğrencileri için tanıtım etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, program kapsamında ilçenin tarihî ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı buldu.

Belediye, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere başarı getirmesini diledi.

Muhabir: Haber Merkezi