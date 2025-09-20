Kalecik Belediyesi, ilçede eğitime başlayan Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu öğrencileri için tanıtım etkinliği düzenledi.
Öğrenciler, program kapsamında ilçenin tarihî ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı buldu.
Belediye, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere başarı getirmesini diledi.
İlçemizde eğitime başlayan Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize ilçemizi tanıtarak tarihî ve kültürel güzelliklerimizi gösterdik.— Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) September 19, 2025
Yeni eğitim yılı öğrencilerimize başarı getirsin! 🌿📚✨
Hoş geldiniz gençler. ☺ pic.twitter.com/VXC5pVROWT
Muhabir: Haber Merkezi