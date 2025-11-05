Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesinden serbest bırakıldı ve Tahran'daki Fransız Büyükelçiliğine doğru yola çıktı.” ifadesini kullandı.

“Bu ilk adımı memnuniyetle karşıladığını” belirten Macron, vatandaşların “mümkün olan en kısa sürede” ülkelerine dönmeleri için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Tahran'a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında tutuklanmıştı. İran makamları, Kohler ve Paris'i casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlamıştı.