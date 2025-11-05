ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı. Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü belirtildi. Uçağın düştüğü bölgede çıkan yangında alevler, kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ölü ve yaralı konusunda bir bilgiye henüz ulaşılamazken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.”

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi. (DHA)