Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST 2025’i ziyaret etti. Program kapsamında, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelen Hacıosmanoğlu, Bayraktar’a isminin yazılı olduğu Millî Takım forması ile kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun formasını hediye etti. Bayraktar ise Hacıosmanoğlu’na Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı maketi takdim etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaret sırasında “100 yıllık forma, asırlara sığmayan gurur” temalı federasyon standını da gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca diğer stantları da inceleyen Hacıosmanoğlu’na, Kültür ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kula tarafından TEKNOFEST hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı da eşlik etti.

