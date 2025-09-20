Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesindeki son idmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, 6’ncı hafta mücadelesi için sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını saat 16.00’da yapılan çalışmayla noktaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanda takımın taktik provası üzerinde duruldu.

