Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolundaki otel önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalcan A.’nın (19) kullandığı 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahrettin Demir'e (37) çarptı. Kazada, sürücü Kemalcan A. ve arkasındaki Adem S. (56) ile yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demir, tedavi gördüğü hastanede bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA