Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, JICA Türkiye Ofisi'nin 1995'te kurulduğunu ve 30 yılda dünyada birçok değişiklik yaşandığını söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliği tarihinin yalnızca resmi kalkınma yardımlarıyla değil, özel sektör, sivil toplum ve diğer birçok aktörün çabalarıyla oluştuğunu anlatan Watanabe, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri geliştiren tarihsel olaylara değindi.

Watanabe, gelecek 30 yılda nüfusun yaşlanması, afet, iklim değişikliği, yapay zekanın sorumlu şekilde kullanılması ve uzay teknolojileri gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalacaklarına işaret ederek, 'Japonya ve Türkiye, birlikte çözümler üretebilir ve bu zorlukların üstesinden gelebilir.' ifadesini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de JICA Türkiye Ofisi'nin 30. yıl dönümünü kutladıklarını ve kendisinin de bugün güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu belirtti.

- 'Son 30 yılda Türkiye'nin ekonomisi büyüdü'

Tamura, JICA projelerinin Japonya-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağladığını kaydederek, 'Son 30 yılda Türkiye'nin ekonomisi önemli ölçüde büyüdü, yalnızca tekstil ve tarım sektörlerinde değil, inşaat ve savunma sanayi sektörlerinde de büyüme yaşandı. Türkiye, son 30 yılda kayda değer bir ilerleme sağladı. Türkiye'nin değişen ihtiyaçlarına göre JICA Türkiye Ofisi'nin faaliyetlerinin de bunda dahli olduğuna inanıyorum.' diye konuştu.

Japonya ile Türkiye arasında yeni işbirliği türleri görmek için sabırsızlandığını ifade eden Tamura, geçen yıl iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun da Japonya ve Türkiye'nin uzun süreli bir dostluğu olduğuna dikkati çekerek, iki ülke ilişkilerinin tarihsel gelişiminden bahsetti.

Nurdun, Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğine de işaret ederek, JICA ve TİKA'nın yakın tarihlerde kurulduğunu ve TİKA'nın adının da JICA'dan esinlendiğini dile getirdi.

Bunun Japonya'nın birikiminden faydalanmanın göstergesi olduğuna değinen Nurdun, 30 yılda JICA ve TİKA'nın kapasite inşası alanında yakın işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak ise JICA Türkiye Ofisi'nin 30. yılını kutlayarak, Türkiye-Japonya dostluğunun sahadaki somut işbirliğinin güçlendiğini dile getirdi.

Özçakmak, Bakanlık olarak JICA ile işbirliğinin odağında gençler olduğunu kaydederek, ortak yürütülen projelere değindi.

- 'JICA, iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü temsilcilerinden'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş da JICA'nın bilgi, deneyim ve dayanışma yoluyla birçok ülkede toplumların geleceğine katkı verdiğini belirterek, 'Japonya'nın afetlerle mücadele birikiminden ve teknolojik deneyimlerinden Türkiye de istifade etmektedir. Bu noktada JICA, iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü temsilcileri arasında konumlanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Ulutaş, TBB olarak afet yönetimi, iklim değişikliği, altyapı, eğitim, sağlık ve çevre gibi konularda önemli çalışmalara imza atan JICA'yı insana dokunan ve kalıcı etkiler oluşturan bir kalkınma ortağı olarak gördüklerini söyledi.

Afet riskini azaltma, iklim değişikliğine ve çevre konularında JICA ile işbirliği yürütüldüğüne işaret eden Ulutaş, JICA ile yürütülen projelere dair bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş ise bu önemli yıl dönümünün JICA'nın Türkiye'de yürüttüğü başarılı çalışmaların bir yansıması olduğunu kaydederek, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun ve güçlü işbirliğinin de göstergesi olduğunu ifade etti.

Çakırtaş, Bakanlık olarak Japonya ile yürütülen ortak projelerin iki ülke arasındaki karşılık anlayış, güven ve dostluğun en somut tezahürlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de JICA'nın afet risk yönetimi, yeniden inşa, sağlık, ulaşım, enerji ve çevre gibi çeşitli konularda güçlü destekte bulunarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Dönmez, Japonya'nın, Türkiye'nin kalkınması için teknik işbirlikleri yoluyla katkıda bulunduğunu belirterek, işbirliğinin iki ülkenin de faydasına olacak şekilde gelişeceğine emin olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından JICA Türkiye Ofisi'nin faaliyetlerine ve önemine dair video gösterimi yapıldı.

- JICA Türkiye Ofisi Başkanı, faaliyetlere ilişkin basına bilgi verdi

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe resepsiyon açılışı öncesinde Türkiye'de faaliyetlerine ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Watanabe, Ocak 2024'ten bu yana başkanlık görevi yürüttüğünü belirterek, uluslararası işbirlikleri aracılığıyla Türkiye ve Japonya'yı birbirine bağlayan köprü rolünü üstlenerek çalışmaya devam ettiğini söyledi.

JICA'nın Japonya'nın Resmi Kalkınma Yardımını (ODA) uygulayan bağımsız bir ajans olduğunu anlatan Watanabe, misyonlarının insan güvenliği artırmak, kaliteli büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Watanabe, dünya çapında faaliyet gösterdiklerini ve Orta Doğu ve Avrupa bölgesinde Türkiye dahil 24 ülkede çalıştıklarını kaydetti.

Faaliyetlerinin iki ülke arasındaki köklü dostluktan kuvvet aldığını vurgulayan Watanabe, Japonya ile Türkiye arasındaki kalkınma işbirliğinin JICA Türkiye Ofisi kurulmadan önce 1959'da başladığını anlattı.

Watanabe Türkiye'de JICA ortaklığında yürütülen projelerin geçmişine dair bilgi vererek, çeşitli Türk kurumlarıyla imzalanan işbirliği mutabakat zaptlarından bahsetti.

4 öncelikli alana odaklandıklarını belirten Watanabe, bunların sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek, afetlere hazırlığın iyileştirilmesi, işbirliği için stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi bireyler ve ev sahibi toplulukların desteklenmesi olduğunu aktardı.

Watanabe, Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde projeler hayata geçirdiklerini anlatarak, son projenin ise İzmir'de bir okulun Japon teknolojisinin kullanımıyla sismik güçlendirilme ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için pilot bir uygulama yapılması olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) de inşaatı üstlendiğini kaydeden Watanabe, Türk hükümetiyle daha da başarılı projelerin yapılması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bu projenin tamamlanmasıyla ilgili törenin 6 Kasım'da İzmir'de düzenleneceğini dile getiren Watanabe, afet yönetimi ve afet riski azaltma konularında birçok proje yürüttüklerini söyledi.

Resepsiyona, çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.