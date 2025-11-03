Kalecik Belediyesi sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu ifadelere yer verildi:

" Belediye Başkanımız Satılmış Karakoç, Yeniçöte Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek mahallemizin sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulundu. Birlik ve dayanışma içerisinde daha güzel bir Kalecik için çalışmaya devam ediyoruz."

