MKE Ankaragücü, Nuri Muhammet Yaman liderliğinde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı hakkında açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada yeni görev dağılımı listesi şu şekilde:
Nuri Muhammet Yaman: Başkan
Abdulkadir Tecimer: Başkan Vekili, Basın Sözcüsü
Gürsel Uzunca: Başkan Vekili, Stadyum Sorumlusu
Mahmut Yılmaz: Başkan Yardımcısı, Esnaf ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Necip Yıldırım: Başkan Yardımcısı, İletişim ve Bilişim Sorumlusu
İbrahim Demir: Başkan Yardımcısı, Store Sorumlusu
Mustafa Özel: Başkan Yardımcısı, İdari İşler Sorumlusu
Ali Eren Altıok: Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri
Cem Ufuk Özcan: Başkan Yardımcısı, Üniversite–STK–Kulüp ve Delege İşleri
Mehmet Arpacı: Başkan Yardımcısı
Mertcan Sezer: Genel Sayman
Gökhan Topaloğlu: Futbol Şube Sorumlusu
Volkan Çakırşen: Futbol Altyapı ve Amatör Branşlar Sorumlusu
Onur Ballı: Spor Okulları Sorumlusu
Murat Kızıldağ: İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu
Göksel Oral: Taraftar Sorumlusu
Yaşar Kale: Tesisler Sorumlusu
İhmal Alparslan: Kamu İlişkileri Sorumlusu
Turgay Akyüz, Mehmet Göktuğ Koçak, Semih Rıfat Demir: Üye
MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Görev Dağılımı pic.twitter.com/Yjn9vl0u2o— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) November 2, 2025