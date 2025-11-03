MKE Ankaragücü, Nuri Muhammet Yaman liderliğinde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni görev dağılımı listesi şu şekilde:

  • Nuri Muhammet Yaman: Başkan

  • Abdulkadir Tecimer: Başkan Vekili, Basın Sözcüsü

  • Gürsel Uzunca: Başkan Vekili, Stadyum Sorumlusu

  • Mahmut Yılmaz: Başkan Yardımcısı, Esnaf ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

  • Necip Yıldırım: Başkan Yardımcısı, İletişim ve Bilişim Sorumlusu

  • İbrahim Demir: Başkan Yardımcısı, Store Sorumlusu

  • Mustafa Özel: Başkan Yardımcısı, İdari İşler Sorumlusu

  • Ali Eren Altıok: Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri

  • Cem Ufuk Özcan: Başkan Yardımcısı, Üniversite–STK–Kulüp ve Delege İşleri

  • Mehmet Arpacı: Başkan Yardımcısı

  • Mertcan Sezer: Genel Sayman

  • Gökhan Topaloğlu: Futbol Şube Sorumlusu

  • Volkan Çakırşen: Futbol Altyapı ve Amatör Branşlar Sorumlusu

  • Onur Ballı: Spor Okulları Sorumlusu

  • Murat Kızıldağ: İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu

  • Göksel Oral: Taraftar Sorumlusu

  • Yaşar Kale: Tesisler Sorumlusu

  • İhmal Alparslan: Kamu İlişkileri Sorumlusu

  • Turgay Akyüz, Mehmet Göktuğ Koçak, Semih Rıfat Demir: Üye

Muhabir: Haber Merkezi