Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Bu akşam deplasmanda oynanan İmaj Altyapı Van Spor FK maçında takımımızı desteklemek için her zamanki yerimizi alan taraftarlarımıza yönelik ırkçı söylemler içeren ifadeleri ve atılan yabancı maddeler en hafif tabirle kınıyoruz! Bu müessif olaydan etkilenen tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun ortamımızı iletirken, dönüş yolunda kazasız ve belasız yolculuklar temenni ediyoruz. Son olarak, bölgedeki bölge emniyet birimleri ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli iyileştirmeleri ilan eder; konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilgisine sunarız!"

