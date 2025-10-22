Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



Evcil hayvanını sokağa bırakana büyük ceza❗



Köylerden ve ilçelerden getirilen evcil hayvanlarını şehir merkezine veya yol kenarlarına bırakanlara,

📌 86 bin 358 TL idari para cezası

📌 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanacak.



