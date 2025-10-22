Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Payas ilçesinde 20 Ekim gecesi etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 260 ihbar ulaştığını ve tüm bildirimlere müdahale edildiğini bildirdi.

Kayıp ya da yaralanma olmadığını belirten açıklamada, 561 personel ve 152 aracın bölgede görev yaptığı, su ve balçık giren evlerde temizlik çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. Hasar tespitleri sonucu konutları zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapıldığı bildirildi.

Ayrıca Kızılay tarafından 2 bin 458 paket yiyecek ve 2 bin 714 sıvı ürün dağıtıldığı, enerji ve iletişim kesintisinin bulunmadığı kaydedildi. AFAD, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.