Bu tarih, 1860 yılında Türkiye’de ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yayımlanması anısına seçilmiştir. Tercüman-ı Ahval, Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmış, Türk basın tarihinde özgür düşüncenin ve halkın haber alma hakkının simgesi olmuştur.

Bu nedenle 21 Ekim; basın özgürlüğünü, etik haberciliği ve gazetecilerin emeklerini hatırlatma günü olarak kabul edilir. Aynı zamanda, doğru bilgiye ulaşmanın öneminin altını çizer ve gazetecilik mesleğini onurlandırmak için kutlanır.

Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?
İçeriği Görüntüle

Tercüman-Ahval Gazetesi Nedir?

Tercüman-ı Ahval Gazetesi, Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir. 21 Ekim 1860 tarihinde Şinasi ve Agah Efendi tarafından İstanbul’da çıkarılmıştır.

Daha önce Osmanlı’da resmî nitelikte gazeteler (örneğin Takvim-i Vekayi) yayımlanmış olsa da, Tercüman-ı Ahval devletin değil, özel kişilerin girişimiyle yayımlanan ilk gazete olmasıyla Türk basın tarihinde bir dönüm noktası sayılır.

Gazete; toplumun eğitimini, düşünce özgürlüğünü ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını savunmuştur. Aynı zamanda, edebî dilin sadeleşmesine katkı sağlamış ve Türk basınında halkı bilinçlendirme misyonunun temellerini atmıştır.

Kısacası, Tercüman-ı Ahval, hem Türk basınının başlangıcı hem de özgür düşünceye dayalı gazeteciliğin ilk adımı olarak kabul edilir.

Muhabir: Şevval Ateş