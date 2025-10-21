Bu tarih, 1860 yılında Türkiye’de ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yayımlanması anısına seçilmiştir. Tercüman-ı Ahval, Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmış, Türk basın tarihinde özgür düşüncenin ve halkın haber alma hakkının simgesi olmuştur.

Bu nedenle 21 Ekim; basın özgürlüğünü, etik haberciliği ve gazetecilerin emeklerini hatırlatma günü olarak kabul edilir. Aynı zamanda, doğru bilgiye ulaşmanın öneminin altını çizer ve gazetecilik mesleğini onurlandırmak için kutlanır.

Tercüman-Ahval Gazetesi Nedir?

Tercüman-ı Ahval Gazetesi, Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir. 21 Ekim 1860 tarihinde Şinasi ve Agah Efendi tarafından İstanbul’da çıkarılmıştır.

Daha önce Osmanlı’da resmî nitelikte gazeteler (örneğin Takvim-i Vekayi) yayımlanmış olsa da, Tercüman-ı Ahval devletin değil, özel kişilerin girişimiyle yayımlanan ilk gazete olmasıyla Türk basın tarihinde bir dönüm noktası sayılır.

Gazete; toplumun eğitimini, düşünce özgürlüğünü ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını savunmuştur. Aynı zamanda, edebî dilin sadeleşmesine katkı sağlamış ve Türk basınında halkı bilinçlendirme misyonunun temellerini atmıştır.

Kısacası, Tercüman-ı Ahval, hem Türk basınının başlangıcı hem de özgür düşünceye dayalı gazeteciliğin ilk adımı olarak kabul edilir.