Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in konuşmasından önce, Meral Akşener'in genel başkanlığı döneminde İYİ Parti’den ihraç edilen, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı. Dikbayı’ın rozetini Özgür Özel taktı.

Kuzey Kıbrıs’ta Pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı kutlayan Özgür Özel, Kıbrıs’ta kazananın Kıbrıs halkı olduğunu söyledi

Özgür Özel “Kıbrıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi doğru bir yerde durdu ama Cumhur İttifakı biri iki büyük yanlış yaptı, biri de bir yanlış yaptı. Bir tane doğru yapıyor. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni AK Parti ve MHP. Kıbrıs seçimlerinde Kıbrıs'a gittiler. Kamp kurdular. Otellerde temas noktaları açtılar. Türkiye'den topçular götürdüler, popçular götürdüler, kendileri gittiler. Her türlü şeyi göze aldılar ve Kuzey Kıbrıs'ın seçimlerine müdahil oldular. “ dedi.

“KIBRIS KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR”

Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs’a plaka vermesinin yanlış olduğunu söyleyen Özgür Özel şöyle konuştu :

Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte de Türkiye'de bölünmez bütünlükten yanaydı, terörün karşısındaydı ama hak ihlallerinin de karşısındaydı. Bugün de aynı çizgisinde devam ediyor. 1974'te Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin. Ben geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tabii önemli makamları, mevkileri ellerinde bulunduruyorlar ama oralara bir kişinin imzasıyla yani bir mücadeleyle mahalleden başlayan seçimlerle, ilçe il kongrelerinden gelmedikleri için partinin genel sekreterlik makamında bulunan kişi Kıbrıs seçimlerinde gördünüz mü diyor?

KIBRIS’A PLAKA VEREMEZSİNİZ

CHP ne yapıyor? Ne yapıyor CHP? CHP ne baştan karıştı, ne sonunda olmadık bir şey söyledi. Ama Kıbrıs'taki yenilgiyi o kadar taraf olmuş ki orada, kendi mağlubiyeti CHP'nin galibiyeti olarak görüyor. Biz eğer bir galibiyet alacaksak önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de alacağız. Bundan herkes emin olsun. Kıbrıs'ta kazanan kardeş partimizdir ve Sayın Erhürman'ın Türkiye Cumhuriyeti'yle ilişkiler konusunda ortaya koyduğu serinkanlı İki devlet arasındaki geçmiş geleneklere dayanan doğru dili çok önemli buluyoruz. Ve öyle Kıbrıs'a plaka verirseniz, siz Kıbrıs'ı vilayet görürsünüz. O zaman seçilmiş çok önemli buluyoruz. Ve öyle Kıbrıs'a plaka verirseniz siz Kıbrıs'ı vilayet görürsünüz. O zaman seçilmiş Cumhurbaşkanına vali muamelesi yaparsınız. O zaman da işte o Kıbrıs'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel sekreteri gibi Yavru vatanımız dersiniz. Bir gidin bakalım Kıbrıs sokaklarına. Yavru vatan deyince ne hissediyorlar? Kardeş vatan, kardeş ülke deyince ne hissediyorlar? Buradan yavru vatan falan değil. Kimseye babalık, analık taslayacak halimiz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Bağımsız bir devlettir. İradesiyle güçlü bir devlettir. Türkiye'nin kardeş devletidir”

ÖZEL CANLI YAYINDA İMZA ATTI

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'deki nadir toprak elementlerin Türkiye devleti tarafından işletilmesi konusunda kanun teklifi hazırladıklarını belirtti.

Özel, kanun teklifine ilk imzayı canlı yayında attıktan sonra, "Erdoğan'a çağrımdır bu kanun teklifini sunuyoruz. Var mısın bu kanunu geçirmeye, yok musun?" dedi.

CHP lideri şöyle konuştu:

Şimdi Sayın Erdoğan'a bir sorun var. Diyorsun ki biz bunları kendimiz üreteceğiz. Aha da sana kanun teklifi. Kanun teklifinin ikinci maddesi arkadaşlarımız yazdılar. Birinci maddede nadir toprak elementlerini saydık. Lantan, Seryum, Prasedium, neodidium falan gidiyor. Dünya kadar. 2. maddede diyoruz ki nadir toprak elementlerinin işlenmesi ve satışı. Ek madde 20 bu kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasının 7 numaralı bendinde sayılan nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satışı yasaktır. Nadir toprak elementlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır. Anlaşılır mı? Burada benim ismimi açmış arkadaşlar. Aha da canlı yayında ilk imzayı atıyorum. İlk imzayı. Ben imzayı attım.

Bunu Ali Mahir Başarır'a veriyorum. 2. imzayı atsın. Gökhan Günaydın, Murat Emir bütün grup imzaları tamamlasın. Şimdi buradan Erdoğan'a çağrımdır. Nadir toprak elementlerinin sadece ve sadece devlet tarafından işleneceğinin, hammadde olarak satılamayacağının, Türkiye'de değerini bulması için çalışılacağının kanun teklifini komisyona sunuyoruz birkaç gün içinde. Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Şimdi köydeki vatandaş soruyor. Özgür Özel diyor ki CHP diyor ki bunları Trump'a satamasınlar. Var mısın bu kanunu geçirmeye yok musun? Nadir toprak elementlerinin satışını yasaklayan kanun teklifimize var mısınız yok musunuz? “